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В центре Ростова-на-Дону столкнулись семь автомобилей

Один человек пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Семь автомобилей, по предварительным данным, стали участниками аварии в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Об этом в среду журналистам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

"В 14:00 мск водитель, управляя автомобилем BMW Х6, двигался по ул. Большая Садовая. По предварительным данным, при перестроении в правый рад он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с впереди стоящими автомобилями Porsche, Bentley, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover и двумя автомобилями такси Lifan и Kia Rio", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадала пассажирка одного из такси, сейчас ей оказывают медицинскую помощь на месте ДТП.

Теги
РоссияРостовская область
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