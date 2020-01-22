Суд в Белгороде назначил 14,5 лет колонии сбившему насмерть троих велосипедистов водителю

КУРСК, 22 января. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Белгородской области к 14,5 года колонии, признав виновным в гибели при аварии троих велосипедистов - женщины и ее двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК России по региону.

Авария произошла 7 октября 2019 года вблизи хутора Клиновый Белгородской области. Водитель автомобиля наехал на женщину с двумя детьми - мальчиком 12 лет и девочкой 10 лет. От полученных травм все трое умерли, водитель с места происшествия скрылся.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы, судом удовлетворен гражданский иск на сумму 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, ранее мужчина был лишен водительских прав. Повторно он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП, пытаясь обогнать двигавшийся впереди автомобиль.