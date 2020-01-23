{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В четырех штатах Венесуэлы наблюдаются проблемы с электричеством

Значительное отключение электроэнергии прервало интернет-соединение, информирует Мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks

КАРАКАС, 23 января. /ТАСС/. Мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks утверждает, что по меньшей мере в четырех штатах Венесуэлы наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Соответствующая информация опубликована в среду в Twitter ресурса.

"Значительное отключение электроэнергии прервало интернет-соединение в нескольких штатах Венесуэлы в восемь часов вечера по местному времени (03:00 четверга мск - прим. ТАСС). Проблемы наблюдаются в штатах Мерида, Тачира, Трухильо, Сулия", - говорится в сообщении.

В марте прошлого года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
Реклама на ТАСС
СМИ: в Колумбии 34 человека пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере два человека, по данным газеты El Tiempo, погибли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС