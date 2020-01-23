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СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве десятилетней давности

По данным следствия, он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следствие ходатайствует о заочном аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в октябре 2010 года. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск", - сказала Петренко.

Фигуранту предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что Кан организовал нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Республику Корею и Японию. Убитый предприниматель Пхиденко также работал в этой сфере. Выполнявший роль пособника в убийстве - Дмитрий Поляков - осужден в 2011 году.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская область
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