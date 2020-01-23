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Лесные пожары в Австралии

Американский пожарный самолет разбился на востоке Австралии

В пожарной службе штата Новый Южный Уэльс отметили, что, по сообщениям свидетелей крушения, самолет загорелся в воздухе

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Пожарный самолет, прибывший в Австралию из США, разбился при тушении огня на востоке континента, экипаж погиб. Об этом в четверг сообщил комиссар региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс во время пресс-конференции в Сиднее.

По словам комиссара, на борту разбившегося воздушного судна находились "три американских специалиста", которые считаются погибшими в аварии в районе Пик-Вью, в 100 км к югу от Канберры. "К сожалению, похоже, что выживших нет. Он [самолет] сильно ударился о землю и, согласно первым сообщениями, был виден большой огненный шар на месте падения", - сказал Фитцсиммонс. Он также отметил, что, по сообщениям свидетелей крушения, самолет загорелся в воздухе, это, вероятно, и стало причиной аварии.

Пожарный самолет исчез с радаров в четверг днем, спустя несколько минут после того, как достиг точки сброса воды. Обломки воздушного судна были обнаружены в зоне активного пожара. Сейчас туда направлены пожарные расчеты, пять машин скорой помощи и два спасательных вертолета.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также ряд районов на юге страны. Ситуация стала менее напряженной после обильных дождей, прошедших во второй декаде января, однако полностью ликвидировать все очаги возгорания пожарным так и не удалось.

В результате лесных пожаров на континенте были уничтожены более 9 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 28 человек, в том числе четверо пожарных.

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
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