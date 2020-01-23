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В Саратове 10-летнего ребенка госпитализировали с алкогольным отравлением

Ученику четвертого класса стало плохо на улице, он обратился за помощью к женщине, которая вызвала скорую помощь для ребенка

САРАТОВ, 23 января. /ТАСС/. Ученика четвертого класса госпитализировали в Саратове с алкогольным отравлением, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, начата проверка обстоятельств происшествия.

"Накануне вечером поступило сообщение в связи с госпитализацией несовершеннолетнего с диагнозом отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД региона.

Мальчика 2009 года рождения, ученика четвертого класса школы, доставили с улицы, скорую помощь ему вызвала прохожая. Школьник сам обратился к женщине, сообщив, что плохо себя чувствует. Как пояснила мать ребенка, сын сказал ей, что идет на каток.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка", - добавили в пресс-службе ГУ МВД.

Как пояснили ТАСС в Министерстве здравоохранения области, мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Проверку в свзи с инцидентом также начала прокуратура. "Организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка", - рассказали ТАСС в региональной прокуратуре.

В новость внесены изменения (10:36 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСаратовская область
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