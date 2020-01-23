На Ставрополье за превышение полномочий пойдет под суд экс-министр физкультуры и спорта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший министр физической культуры и спорта Ставропольского края обвиняется в превышении должностных полномочий, в результате чего нанесен ущерб государству в размере более 6 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится на сайте.

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания, определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта от лица госаказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки. Инвентарь приобретался для Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Впоследствии именно вышеупомянутая коммерческая организация выиграла аукцион и заключила государственный контракт на сумму свыше 14 млн рублей. При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 млн рублей, остальные деньги были похищены. Причиненный государству ущерб составил более 6 млн рублей", - говорится в сообщении. Как отмечается, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.