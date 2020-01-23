Прокуратура обжалует приговор экс-депутату Рады, осужденному за нападение на посольство РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, осужденного к двум годам колонии за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

"В Мосгорсуд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Московского городского суда в отношении Рудьковского Н. Н.", - сказал собеседник агентства.

Рудьковский признал вину в нападении на посольство. 9 декабря Московский городской суд, рассмотрев дело в особом порядке, приговорил Рудьковского к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Таким образом, Мосгорсуд назначил экс-депутату наказание ниже низшего предела с учетом особого порядка судопроизводства. По решению суда, Рудьковскому зачтен срок нахождения в СИЗО с 28 сентября 2018 года из расчета один день за полтора.

Суд также удовлетворил гражданские иски в счет возмещения материального ущерба потерпевшей стороне в лице Министерства иностранных дел России - около 5,75 млн рублей - и страховой компании "Согаз" на сумму 8,2 млн рублей. Исковые требования Рудьковский признал в полном объеме и частично погасил ущерб на сумму 2 млн рублей, говорится в приговоре.

Гособвинение с приговором не согласилось и обжаловало его в Мосгорсуде.

В чем обвинялся

Гражданин Украины Рудьковский обвинялся по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений"). Установлено, что 14 июня 2014 года в Киеве экс- депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб Министерству иностранных дел России от нападения составил 14,8 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации.