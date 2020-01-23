СМИ: число погибших в результате непогоды в Испании превысило 10

ТАСС, 23 января. По меньшей мере 11 человек погибли с воскресенья в результате обрушившегося на Испанию шторма "Глория". Об этом сообщила в четверг газета ABC.

По ее информации, спасатели продолжают искать пятерых пропавших без вести. Всего в результате удара стихии, который сопровождался сильными порывами ветра, снегопадами и дождями, пострадали 78 человек.

Из-за непогоды в четверг приостановлено движение высокоскоростных поездов на участке, соединяющем Испанию и Францию.

Государственное метеорологическое агентство Испании ранее объявляло экстренное предупреждение из-за непогоды во многих провинциях королевства. Были закрыты дороги, порты, отменены занятия в школах, эвакуированы местные жители. Сейчас погодные условия улучшились, однако предупреждение все еще действует в нескольких провинциях.

Речь идет об одной из самых сильных бурь в Испании за последние годы.