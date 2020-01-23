{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК Армении задержал стрелявшего в гостинице в Ереване

Речь идет о мужчине 1987 года рождения

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет Армении в четверг приняло решение задержать мужчину, стрелявшего в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, а также возбудить уголовное дело по признакам статьи "Захват заложника", "Незаконное приобретение, хранение и использование оружия" и "Намеренная порча имущества". Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ведомства.

На эту тему

"Мужчина 1987 года рождения задержан. Следствие ведет управление по расследованию тяжких преступлений СК страны", - отмечается в сообщении.

Полиция Армении в четверг получила сообщения о том, что в здании гостиницы "Эребуни" в центре Еревана находится неизвестный вооруженный человек, который открыл там стрельбу.

В гостинице "Эребуни" среди прочего расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Глава его канцелярии Виктор Согомонян отметил журналистам, что на момент инцидента в офисе второго президента никого из сотрудников не было.

Теги
Армения
Реклама на ТАСС
Прокуратура начала проверку после отравления младенца в Подмосковье
Инцидент произошел в Клину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС