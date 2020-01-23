СК Армении задержал стрелявшего в гостинице в Ереване

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет Армении в четверг приняло решение задержать мужчину, стрелявшего в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, а также возбудить уголовное дело по признакам статьи "Захват заложника", "Незаконное приобретение, хранение и использование оружия" и "Намеренная порча имущества". Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ведомства.

"Мужчина 1987 года рождения задержан. Следствие ведет управление по расследованию тяжких преступлений СК страны", - отмечается в сообщении.

Полиция Армении в четверг получила сообщения о том, что в здании гостиницы "Эребуни" в центре Еревана находится неизвестный вооруженный человек, который открыл там стрельбу.

В гостинице "Эребуни" среди прочего расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Глава его канцелярии Виктор Согомонян отметил журналистам, что на момент инцидента в офисе второго президента никого из сотрудников не было.