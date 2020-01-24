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Пожар на траулере "Энигма Астралис" продолжается четвертые сутки

Сохраняется опасность взрыва

ТАСС, 24 января. Пожар на рыболовном судне "Энигма Астралис" в 130 километрах от Магадана продолжается уже четвертый день, сообщили ТАСС в пятницу в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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В четверг спасатели перестали наблюдать пламя на горящем траулере, по визуальным данным, открытое горение прекратилось, но потенциальная угроза взрыва на борту сохраняется из-за наличия на судне воспламеняющихся веществ. На месте происшествия находится спасатель-ледокол "Сибирский", на его борту присутствуют четверо членов экипажа траулера, они консультируют спасателей и готовы при возможности высадиться на терпящее бедствие судно.

"Пока пожар на борту судна продолжается. В связи с этим сохраняется опасность взрыва, из-за чего спасательный ледокол не приближается к "Энигме Астралис", - сказал представитель прокуратуры.

По информации Росморречфлота, за трое суток на судне так и не удалось провести разведывательные работы из-за интенсивного горения, спасатели проводят работы по охлаждению наружных конструкций судна, ожидают снижения интенсивности горения, чтобы принять решение о высадке аварийной бригады.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море. Ранее сообщалось, что вероятность взрыва технических жидкостей остается высокой. 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, у шестерых моряков проявились симптомы, по которым врачи определили отравление угарным газом. Никто из них не был госпитализирован, медицинская помощь им оказана амбулаторно.

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