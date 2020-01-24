Главу района в Астраханской области подозревают в превышении полномочий

АСТРАХАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий против главы Красноярского района Астраханской области Нургали Байтемирова. Его подозревают в незаконном предоставлении своей знакомой квартиры, которая предназначалась переселенцам из аварийного жилья, сообщил в пятницу журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Андрей Хегай.

"По версии следствия, в декабре 2013 года в рамках федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" в селе Маячное приобретена квартира для переселения граждан из аварийного жилого фонда. В 2015 году Байтемиров, являясь главой муниципального образования Красноярский район, дал подчиненным сотрудникам незаконное указание о подготовке документов для передачи указанной квартиры своей знакомой с последующим правом приватизации", - сказал Хегай.

В отношении Байтемирова возбуждено уголовное дело на основании материалов из регионального управления ФСБ по части 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проблема аварийного и ветхого жилья в Астраханской области - одна из самых актуальных: почти 80% домов имеют высокую степень износа. В прошлом году после поездки в регион заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя и проверки строительной сферы области было возбуждено 47 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов.