В Пензе девятиклассник умер во время урока

ПЕНЗА, 24 января. /ТАСС/. Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пензенской области.

"По факту смерти несовершеннолетнего начата доследственная проверка", - отметила собеседница агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила ТАСС, что школьник потерял сознание во время урока. "Он был на уроке, когда потерял сознание. Ему попытались оказать помощь медицинский работник, директор школы. Подъехала скорая помощь, но, к сожалению, ничем не смогли помочь", - отметила Столярова, добавив, что по результатам судебно-медицинской экспертизы было сделано заключение о внезапной сердечной смерти.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство также организовало проверку с целью выяснить, проходил ли ребенок необходимые обследования. "Проводится проверка профилактических мер медицинского характера, [которые были предприняты] со стороны родителей и образовательной организации, был ли обследован своевременно ребенок", - добавили в пресс-службе.