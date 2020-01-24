В Москве проверяют телецентр "Останкино" после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Телецентр "Останкино" проверяют в Москве из-за угрозы взрыва, на месте работают оперативные службы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва телецентра "Останкино". Специалисты оперативных служб работают на месте, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что 12 районных судов, здания пяти школ, детскую больницу им. З.А. Башляевой и роддом в Москве проверяют из-за угрозы взрыва. Также специалисты обследуют четыре торговых центра в Подмосковье.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными.

Накануне ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".