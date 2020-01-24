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Следствие требует арестовать главу Объединенной транспортной корпорации за мошенничество

Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следствие требует заключить под стражу гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ГК ОТК) Давида Тетро и его помощника Андрея Галочку, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, где будет рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения.

"В суд поступило ходатайство следствия об аресте Тетро и Галочки, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Тетро и Галочки стало заявление руководства Новикомбанка и службы безопасности госкорпорации "Ростех". По словам источника, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в ОТК, которые не были возвращены. Ущерб банку оценивается в 5,4 млрд рублей.

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