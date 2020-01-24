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Суд прекратил дело о мошенничестве против экс-главы Тамбова из-за истечения срока давности

Используя служебное положение, чиновник незаконным путем завладел автомобилем Lexus LS стоимостью 5,5 млн рублей

ТАМБОВ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы Тамбова Александра Боброва, который обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительно вменяемые ему статьи были переквалифицированы на менее тяжкие, сообщили ТАСС в пятницу в суде.

"По решению суда, ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"), которые вменялись [Александру Боброву], были переквалифицированы на ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Учитывая, что со дня совершения преступления прошло шесть лет, дело по данной статье было прекращено", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2015 год Бобров, используя служебное положение, поручил убыточному муниципальному предприятию "ТИС" приобрести автомобиль Lexus LS за 5,5 млн рублей. Сделку глава администрации должен был согласовать с Тамбовской городской думой, но не сделал этого. Затем автомобиль был переоформлен на стороннюю организацию, после чего иномарка оказалась в собственности у Боброва. Сомнительную сделку удалось обнаружить контрольно-счетной палате Тамбова в 2015 году.

Летом 2018 года у бывшего главы администрации Тамбова прошли обыски, а в ноябре его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По решению суда, все это время он находился под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщал ТАСС, свою вину в совершении преступления Бобров не признавал, на последних заседаниях он ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении него. При этом был согласен с возможностью частичного взыскания вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского производства.

Бобров возглавлял администрацию Тамбова в 2010-2015 годах. До этого был генеральным директором ОАО "Тамбовские коммунальные системы". С 2016 по 2019 год являлся заместителем главы администрации по экономике и финансам города Коврова Владимирской области.

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