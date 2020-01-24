Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ярославле выросло до 24 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и двумя автобусами в Ярославле увеличилось до 24 человек. Об этом журналистам сообщила директор Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева Наталья Даниленко.

"По итогам дня в больницу имени Соловьева обратились 24 человека, пострадавших в аварии с участием рейсовых автобусов. Трое остаются госпитализированными с травмами средней тяжести. Остальным оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой под амбулаторное наблюдение", - сказала Даниленко.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о 16 пострадавших. Пациентов в тяжелом состоянии среди них не было. По словам медиков, основной характер травм: ссадины, ушибы, растяжения. Один человек погиб.

Утром в пятницу в Ярославле на перекрестке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской произошло ДТП. Автобус "Лиаз" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении другим автобусом "Лиаз", после чего один из автобусов задел легковой автомобиль.