В Петербурге обвинили в мошенничестве сотрудников университета путей сообщения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Следствие обвинило сотрудников Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I в мошенничестве. Об этом журналистам в пятницу сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной группы из числа сотрудников ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"). Следственным органом участникам преступной группы предъявлены обвинения", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что сотрудники вуза организовали преступную группу для получения незаконных денежных вознаграждений от студентов. Учащимся университета требовалось документально устранить академические задолженности, а также изготовить и беспрепятственно защитить контрольные, курсовые, дипломные и иные виды работ, но сотрудники, получив деньги, не выполняли указанные обязательства в полном объеме или частично.

Кроме того, в ходе расследования установлены многочисленные факты дачи взятки должностным лицам учебного заведения. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные ч. 3. ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"). Устанавливаются иные эпизоды противоправных действий должностных лиц вуза.

В начале недели следователи того же управления провели обыски в государственном университете гражданской авиации в Петербурге, после которых проректор вуза стал подозреваемым в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело касается поставки комплексного тренажера экипажа самолета КТС CRJ-200 для нужд учебного заведения. Как ранее сообщил ТАСС источник в следственных органах, обыски связаны с крупной компанией по разработкам в гражданской и государственной авиации "Новейшие информационные технологии в авиации" ("НИТА"), которая участвовала в подготовке к чемпионату мира 2018 года по футболу, оснащая аэродром Платов в Ростове-на-Дону.