Суд арестовал замглавы "Объединенной транспортной корпорации" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заключил под стражу до 23 марта заместителя директора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Андрея Галочку, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда, где рассматривался вопрос об аресте.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемого Галочки Андрея меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 23 марта 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело расследует следственный департамент МВД РФ.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело о мошенничестве в отношении Тетро и Галочки инициировали руководители Новикомбанка совместно со службой безопасности госкорпорации "Ростех". По словам источника, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в ОТК, которые не были возвращены. В похищении денег обвиняются Тетро и Галочка. Ущерб банку оценивается в 5,4 млрд рублей.