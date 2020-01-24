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Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о взрывном устройстве на борту

Как сообщил перуанский Минтранс, все находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет совершил в пятницу экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко в связи с предупреждением о наличии взрывного устройства на борту. Сообщение об этом размещено на странице министерства транспорта и коммуникаций страны в Twitter.

Уточняется, что воздушное судно выполняло внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяку. После приземления все находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы. На место ЧП прибыла полиция.

По информации газеты Peru21, аэропорт приостановил работу, доступ в терминал закрыт до окончания проверки.

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Перу
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