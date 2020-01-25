Сообщение о бомбе на борту самолета в Перу не подтвердилось

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Перу, оказалось ложным. Об этом со ссылкой на авиаперевозчика Latam сообщила в пятницу газета Peru21.

"В результате обследования воздушного судна саперами полиции выяснилось, что тревога оказалась ложной", - цитирует издание заявление компании.

Ранее Министерство транспорта и коммуникаций Перу проинформировало об экстренной посадке в аэропорту города Писко самолета латиноамериканского авиахолдинга Latam в связи с сообщением о наличии на борту взрывного устройства. Лайнер совершал внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяку.

Все находившиеся на борту 118 пассажиров и члены экипажа были эвакуированы в терминал аэропорта, работа которого была временно приостановлена.