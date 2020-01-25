Тысячи жителей Турции провели ночь на улице после землетрясения

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Турции провели ночь на улице после землетрясения на востоке страны. Об этом сообщило в субботу Anadolu.

По его данным, многие жители района Сивридже провинции Элязыг после удара стихии в страхе покинули свои дома, им пришлось ночевать в парках и садах. В некоторых районах для пострадавших открыли спортивные комплексы и конференц-залы, где жители могли переночевать, также им предоставлялась еда и питье.

Агентство приводит слова местных жителей, которые почувствовали подземные толчки. Кюршат Алтык сообщил, что покинул свою квартиру после сильных афтершоков. Хатун Гончер заявила, что в результате землетрясения были повреждены многие дома. По ее словам, люди не могут вернуться домой, поскольку это небезопасно. "Подземные толчки были очень сильными, в моем доме повреждены стены. Это первое столь мощное землетрясение в Элязыге", - добавила Гончер.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли не менее 20 человек, свыше 1 тыс. получили ранения.