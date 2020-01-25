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СМИ: в Турции спасатели освободили из-под завалов девять человек после землетрясения

Спасатели продолжают поиски пострадавших спустя 13 часов после землетрясения

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Турецкие спасатели освободили по меньшей мере девять человек, оказавшихся под завалами после землетрясения на востоке страны. Об этом сообщил в субботу телеканал TRT.

По его данным, спасатели продолжают поиски пострадавших до сих пор, спустя 13 часов после землетрясения. Как ранее отметили в Министерстве здравоохранения Турции, после подземных толчков под завалами оказалось не менее 39 человек.

Власти Турции направили в провинции Элязыг и Малатья, которые больше всего пострадали от удара стихии, 1167 спасателей и 225 единиц спецтехники.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибло не менее 21 человека, свыше 1 тыс. получили ранения. Как сообщила в субботу корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, по предварительной информации местных властей, "россиян среди пострадавших нет".

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