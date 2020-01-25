В ДТП с участием трех машин в Иркутской области пострадали шесть человек

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Внедорожник Mitsubishi Pajero и два легковых автомобиля - Toyota Chaser и Toyota Camry - столкнулись в субботу на трассе под Иркутском. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из которых дети, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП на 32-м км автодороги Иркутск - Листвянка с участием трех автомобилей: Mitsubishi Pajero, Toyota Chaser и Toyota Camry. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадало шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что внедорожник выехал на полосу встречного движения. На месте работают экипажи ДПС, регулируется дорожное движение.