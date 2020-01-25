Армянские спасатели обнаружили российских туристов, потерявшихся в горах

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Спасательная служба МЧС Армении вместе со спасателями Российско-армянского центра гуманитарного реагирования в субботу в горах Гегаркуникской области обнаружила шесть российских туристов, которые в пятницу попросили о помощи из-за плохого самочувствия одного из членов группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"25 января в 05:20 (04:20 мск) Спасательная служба МЧС и спасатели Российско-армянского центра гуманитарного реагирования возобновили поиски экспедиционной группы граждан РФ. В 11:30 (10:30 мск) спасатели на расстоянии одного километра заметили группу, с ней держится постоянная телефонная связь", - говорится в сообщении ведомства.

По последним данным МЧС Армении, российские туристы находятся в 13 км к востоку от села Нхшарк Гегаркуникской области, в гористой местности.