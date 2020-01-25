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В Самарской области два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" и легковушкой

Еще двое пострадали

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и легкового автомобиля Daewoo Nexia случилось в субботу на трассе в Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Nexia скончались до приезда скорой помощи. Еще два пассажира легкового автомобиля с телесными повреждениями были доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авария произошла на 156-м км трассы Самара - Большая Черниговка, около границы с Казахстаном. "Произошло столкновение "КамАЗа", который двигался со стороны Казахстана в направлении Большой Черниговки, со встречным автомобилем Daewoo Nexia, следовавшем со стороны Самары в направлении Казахстана. Причина произошедшего уточняется", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального управления МВД, водитель "КамАЗа" не пострадал. В пресс-службе также уточнили, что погода в момент аварии не осложняла дорожные условия.

Теги
РоссияСамарская область
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