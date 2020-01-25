В Новгородской области ищут двоих мужчин, которые могли провалиться под лед

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Двоих мужчин, которые катались на снегоходе и пропали, ищут в Новгородской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В экстренные службы поступило сообщение о том, что на озере Оборотно на границе Мошенского и Боровичского районов, предположительно, провалились под лед двое мужчин на снегоходе", - сказали в ведомстве.

Мужчины пропали поздно вечером 24 января. Их друзья нашли полынью, в которую вели следы снегохода, а на поверхности плавали их вещи. С утра были начаты поиски, но они пока не дали результатов. Они будут продолжены утром в воскресенье.