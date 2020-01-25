В Петербурге экс-главу "Метростроя" отпустили из СИЗО под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, арестованному ранее по делу о растрате. Как сообщили ТАСС в субботу в объединенной пресс-службе судов города, суд поместил его под домашний арест.

"Мера пресечения изменена на домашний арест", - сказали в пресс-службе.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство защиты, которая обжаловала постановление суда первой инстанции о заключении под стражу. В конце прошлого года Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 8 февраля 2020 года на тот момент еще гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в присвоении и растрате. Вместе с ним в СИЗО отправились предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Олег Кузьменко.

Как полагает следствие, не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Кузьменко (руководитель Управления производственно-технологической комплектации (УПТК), филиал ОАО "Метрострой") и Анатолием Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.