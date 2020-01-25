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Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

Спасателям удалось освободить из-под завалов разрушенных домов 43 пострадавших
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© EPA-EFE/STR

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции. Такие данные приводит в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее поступала информация о 22 погибших и 1243 пострадавших.

Спасателям удалось освободить из под завалов разрушенных домов не менее 43 человек.

В турецком ведомстве уточнили, что 843 жителя пострадали в провинции Элязыг, еще 226 - в соседней провинции Малатья. Пострадали также люди и в других провинциях на востоке Турции: Адыямане, Батмане, Диярбакыре, Кахраманмараше и Шанлыурфе. Сообщается о том, что после землетрясения было зафиксировано более 220 афтершоков магнитудой от 4,0 и выше.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

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Турция
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