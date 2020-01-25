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Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия

ВОРОНЕЖ, 26 января. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля Lada с грузовой "Газелью" под Воронежем стало причиной гибели четырех человек, сообщила в воскресенье ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"На автодороге Москва-Астрахань в Грибановском районе Воронежской области погибли четыре человека", - сообщила Куликова.

По ее данным, в 23:10 мск субботы на 608-м километре трассы водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". "Находившиеся в Lada четыре человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД", - добавила Куликова.

Теги
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