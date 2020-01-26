Эрдоган заявил, что более 100 человек остаются в больницах после землетрясения в Турции

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Более 100 человек, пострадавших в результате землетрясения на востоке Турции, продолжают оставаться в больницах. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"На данный момент число погибших составляет 31 человек. В результате землетрясения пострадали также 1607 человек, 1503 из них уже выписаны из больниц. Остальные 104 человека продолжают получать необходимое лечение", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Эн-ти-ви перед вылетом в Алжир.

Накануне президент Эрдоган лично посетил провинцию Элязыг, которая серьезно пострадала от стихии.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.