СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям", - сказал собеседник агентства.

Меламед и Понуров обвинялись в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), статья предполагает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Третьим фигурантом дела являлся бывший заместитель гендиректора компании "Роснано" Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Срок давности по этой статье составляет 10 лет. Защита Меламеда отказалась комментировать информацию о прекращении уголовного преследования в отношении своего доверителя.

Черемушкинский суд Москвы 8 декабря 2017 года по собственной инициативе вернул дело Меламеда прокурору. Гособвинение попросило данное решение суда отменить и отправить дело в суд на новое рассмотрение. 21 февраля 2018 года Мосгорсуд признал законным возврат дела в прокуратуру. Позднее прокуратура Москвы внесла кассационное представление на решение апелляционной инстанции Мосгорсуда, попросив его отменить, однако и тут ей было отказано.

По версии следствия, подготавливая условия для хищения средств, Меламед принял на работу Малышева и Понурова, затем инициировал вопрос о привлечении фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. В 2008 году Понуров, являясь председателем тендерного комитета и находясь в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе фирме "Алемар", после чего разработал проект договора об оказании услуг, который подписал Малышев. Позднее все акты приемки оказанных фирмой услуг согласовывались Понуровым и утверждались Малышевым, после чего Понуров подписывал предъявляемые счета к оплате.

В итоге в период с февраля по июль 2009 года, по данным следствия, необоснованно были израсходованы средства компании на общую сумму более 220 млн рублей.