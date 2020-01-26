В Кабардино-Балкарии пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

НАЛЬЧИК, 26 января. /ТАСС/. Пьяный полицейский сбил насмерть пешехода в Кабардино-Балкарии, проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в следственном управлении СК РФ по республике.

"Согласно материалам проверки, 26 января примерно в три часа, на улице Катханова в селении Кенже городского округа Нальчик, сотрудник полиции наехал на местного жителя 1982 года рождения, который умер от полученных травм. По результатам исследования установлено алкогольное опьянение (полицейского). Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с происшествием следователи СК проводят доследственную проверку.

Как пояснили в МВД по республике, в министерстве также назначена служебная проверка. "В МВД по Кабардино-Балкарской Республике назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудником полиции службы в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей. Если вина инспектора будет установлена, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МВД.