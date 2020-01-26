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В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Сообщается, что у писательницы украли крупную сумму денег

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук. Об этом сообщило в воскресенье радио ZET.

По данным радиостанции, грабители проникли в квартиру Токарчук в городе Вроцлав в ночь с субботы на воскресенье. Сама писательница сейчас находится за границей.

"Полицейские провели осмотр и собрали улики. На месте работали также криминалисты, которые начали розыск подозреваемых", - информировал журналистов представитель вроцлавской полиции Кшиштоф Марцян.

Сообщается, что у писательницы украли крупную сумму денег.

Нобелевская премия в области литературы 2018 года была присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Теги
ПольшаТокарчук, Ольга
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