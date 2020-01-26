Число жертв землетрясения в Турции выросло до 38

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 38. Об этом в воскресенье сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сообщалось о 35 жертвах и 1607 пострадавших.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщал, что более 100 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах после землетрясения.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.