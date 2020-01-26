В Махачкале после взрыва газа в жилом доме прекратили газоснабжение еще восьми зданий

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Газовые службы перекрыли подачу газовоздушной смеси еще в восемь многоквартирных жилых домов в Махачкале для выяснения обстоятельств взрыва газа, который произошел в воскресенье в одном из жилых домов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Махачкала".

"Для выяснения обстоятельств хлопка газовоздушной смеси по ул. Гамидова, 53 города Махачкалы перекрыта подача газа для восьми пятиэтажных домов", - сказали в компании, отметив, что на сегодня работы завершены и продолжатся с 08:00 мск 27 января.

Взрыв газа произошел в подвале жилого дома в Махачкале. По данным МЧС, в результате происшествия выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Пострадал мальчик 2008 года рождения. Угрозы разрушения здания нет. Эвакуация жильцов дома не производилась.