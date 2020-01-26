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В ДТП под Симферополем погибли три человека

Еще трех человек, пострадавших в аварии, доставили в больницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Три человека погибли, еще три пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек на трассе Симферополь - Алушта - Ялта в районе села Новоандреевка. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"Лобовое столкновение двух легковых автомобилей (ВАЗ -21099 и Mitsubishi). В результате ДТП пострадали шесть человек, [трое из которых] получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На сайте МЧС уточняется, что "с помощью специального аварийно-спасательного оборудования оперативно была проведена деблокация трех пострадавших". "Все они доставлены в 6-ю городскую больницу города Симферополя", - написано в сообщении.

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