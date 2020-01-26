СК начал проверку после гибели двоих детей в Оренбургской области

ТАСС, 27 января. Следственные органы Оренбургской области проводят проверку после гибели двоих детей в регионе. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по области Анжелика Линькова.

По данным РЕН ТВ, двое детей катались с ледяных горок в карьере рудника в поселке Калиновка, когда произошло обрушение породы.

"По факту смерти детей проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия", - сказала она.

Линькова не смогла подтвердить информацию СМИ о месте и обстоятельствах гибели детей. "Чтобы выяснить, надо какие-то мероприятия проверочные провести, опросить, что они там делали, где были", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.