Число жертв ливней в Бразилии превысило 50

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Жертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали не менее 53 человек. Обновленные данные по числу погибших опубликовало в воскресенье управление гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где число погибших возросло до 44.

По информации спасателей, пропавшими без вести считаются 19 человек. Порядка 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, свыше 3,3 тыс. остаются без крова. Еще девять человек погибли в соседнем Эспириту-Санту. По данным синоптиков, за сутки с 9 часов утра четверга в столице штата Минса-Жерайс, городе Белу-Оризонти, выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм. Среднемесячная январская норма дождя в штате превышена более чем вдвое.

Более чем вдвое - до 99 - за день увеличилось число муниципалитетов, положение в которых власти Минас-Жерайса признали чрезвычайным. В воскресенье ситуацию в регионе оценил министр регионального развития Бразилии Густаву Кануту. Федеральные власти заявили, что уже выделили спасателям 90 млн реалов (более $21,5 млн) на борьбу с последствиями природных катаклизмов и обещали перенести на более ранний срок ежегодные социальные выплаты пострадавшим от стихии.

Ранее в субботу Национальное управление гражданской обороны Бразилии привело в максимальную готовность Центр управления рисками катастроф в связи с проливными дождями в центральных и юго-восточных штатах страны. Данная мера была продиктована большим количеством неблагоприятных погодно-климатических ситуаций, зафиксированных в регионе за предыдущие сутки. Наиболее сильно от ливней и паводков пострадали штаты Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Гояс и Рио-де-Жанейро, а также столичный Федеральный округ, констатировали спасатели.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. Согласно прогнозу синоптиков, дожди продлятся по меньшей мере до окончания выходных.