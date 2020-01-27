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Экс-глава города Корсаков на Сахалине получил восемь лет тюрьмы за взятку

Сумма взятки должна была составить 7 млн рублей

ТАСС, 27 января. Корсаковский городской суд приговорил бывшего главу города Александра Рудакова к восьми годам лишения свободы и штрафу за получение взятки. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

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По данным следствия, в сентябре 2017 года Рудаков получил от представителя одной из организаций первую часть взятки в сумме 1,5 млн рублей для заключения договора подряда и общее покровительство в будущем. Чиновника задержали в момент передачи взятки. Общая сумма взятки должна была составить 7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). "Приговором суда ему [Александру Рудакову] назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в сумме 35 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок пять лет", - говорится в сообщении.

Наказание бывшему мэру предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Теги
РоссияСахалинская область
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