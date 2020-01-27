Экс-глава города Корсаков на Сахалине получил восемь лет тюрьмы за взятку

По данным следствия, в сентябре 2017 года Рудаков получил от представителя одной из организаций первую часть взятки в сумме 1,5 млн рублей для заключения договора подряда и общее покровительство в будущем. Чиновника задержали в момент передачи взятки. Общая сумма взятки должна была составить 7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). "Приговором суда ему [Александру Рудакову] назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в сумме 35 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок пять лет", - говорится в сообщении.

Наказание бывшему мэру предстоит отбывать в колонии строгого режима.