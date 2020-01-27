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В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении и избиении до смерти мужчины

Установить личности злоумышленников помогли показания очевидца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые, по версии следствия, похитили и до смерти избили местного жителя. Как сообщили журналистам в понедельник в Главном следственном управлении СК по Петербургу, возбуждено уголовное дело.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Задержать злоумышленников помог случайный свидетель инцидента - житель Петербурга, который сообщил правоохранителям о похищении человека. В итоге следователям вместе с полицейскими удалось установить подозреваемых - троих ранее судимых мужчин. Предполагаемые злоумышленники жестоко избили потерпевшего около одного из домов по улице Кржижановского, после чего насильно посадили в автомобиль Renault, на котором довезли до набережной реки Охта, где продолжили избиение. В результате мужчина умер.

Решается вопрос о заключении задержанных под стражу и предъявлении им обвинения. По данным регионального интернет-издания "Фонтанка.ру", поводом для похищения и жестокого избиения погибшего стала кража имущества.

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