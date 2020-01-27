СМИ: афганский спецназ направился к месту предположительного падения самолета

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Афганский спецназ выдвинулся в понедельник в провинцию Газни, где утром предположительно разбился пассажирский самолет. Об этом сообщило агентство Ariana News. Уезд Дих-Як в центральной части страны, где, по поступающей информации, упал лайнер, находится под контролем радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ).

Согласно первоначальным сведениям, разбился самолет национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines, выполнявший рейс из Герата в Кабул с 83 пассажирами на борту. Эти данные подтвердил второй вице-президент страны Сарваш Данеш.

Однако позднее появились данные, что самолет со 110 пассажирами на борту следовал из Герата в Нью-Дели. Тем временем авиакомпания Afghan Airlines сообщила на своей официальной странице в Facebook, что компания работает в соответствии с графиком, все рейсы выполняются, и ни один из ее самолетов не разбился".

Более того, согласно данным системы Flight Radar, рейс из Герата в Нью-дели находится в воздухе над Индией.