{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: афганский спецназ направился к месту предположительного падения самолета

По данным агентства Ariana News, самолет, предположительно, разбился в районе, который находится под контролем талибов

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Афганский спецназ выдвинулся в понедельник в провинцию Газни, где утром предположительно разбился пассажирский самолет. Об этом сообщило агентство Ariana News. Уезд Дих-Як в центральной части страны, где, по поступающей информации, упал лайнер, находится под контролем радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ).

Согласно первоначальным сведениям, разбился самолет национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines, выполнявший рейс из Герата в Кабул с 83 пассажирами на борту. Эти данные подтвердил второй вице-президент страны Сарваш Данеш.

Однако позднее появились данные, что самолет со 110 пассажирами на борту следовал из Герата в Нью-Дели. Тем временем авиакомпания Afghan Airlines сообщила на своей официальной странице в Facebook, что компания работает в соответствии с графиком, все рейсы выполняются, и ни один из ее самолетов не разбился".

Более того, согласно данным системы Flight Radar, рейс из Герата в Нью-дели находится в воздухе над Индией.

Теги
Афганистан
Реклама на ТАСС
Украинские националисты в Харькове сорвали митинг в поддержку русского языка
Информации правоохранительных органов о пострадавших пока не обнародовано
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС