СМИ: разбившийся в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США

Опознавательные знаки на правом двигателе самолета указывают, что борт принадлежал ВВС США. Телеканал публикует кадры с места крушения, по ним видно, что самолет частично выгорел. Судя по очертаниям фюзеляжа, это Bombardier E-11. При этом телестанция отмечает, что "официального подтверждения того, что это видео имеет отношение к авиакатастрофе в провинции Газни, нет".

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Разбившийся в Афганистане в понедельник самолет мог принадлежать ВВС США. Об этом сообщил телеканал TOLOnews .

Самолет разбился в понедельник утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной радикальному движению "Талибан" (запрещена в РФ). Как сообщил телеканалу 1TVNews правительственный источник, "это был военный самолет и, по всей видимости, использовался подрядчиками коалиции".

Ранее очевидцы происшествия сообщили, что местные жители извлекли тело пилота, который "был иностранцем". Всего, по некоторым данным, на борту могли находиться 15 человек.