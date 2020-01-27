Защита Котова надеется на его освобождение после решения Конституционного суда РФ

МОСКВА, 27 января./ТАСС/. Адвокат активиста Константина Котова, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах, надеется на его освобождение.

"Решение КС, безусловно, хорошая новость для Котова, поскольку, с большой долей вероятности, он будет освобожден. Конечно, мы в целом просили, чтобы суд признал статью неконституционной, так что решение могло быть и более радикальным", - сказала ТАСС его адвокат Мария Эйсмонт.

Адвокат Алексей Липцер пояснил, что "теперь президиум Верховного суда РФ должен возбудить производство и пересмотреть приговор в отношении Котова, как это было по делу в отношении Дадина".

Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ. КС отметил, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Дело Котова

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что за последние полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Сам осужденный свою вину не признал. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью УК РФ на соответствие Конституции.

Первым осужденным по данной статье был активист Ильдар Дадин в 2015 году, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Он оспорил статью в КС, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор и Дадина освободили. Статью 212.1 УК РФ после этого предлагали декриминализировать, однако эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.