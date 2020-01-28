Слесарь задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Домодедово слесаря, который подозревается в ограблении, убийстве и изнасиловании пожилой женщины на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером в воскресенье, по данным источника, в службу "02" поступило сообщение о том, что на улице Архитектора Власова 76-летняя пенсионерка залила водой квартиры соседей и звала на помощь. Полицейские, прибыв на место, обнаружили в указанной квартире в коридоре тело женщины с гематомами и ссадинами на лице и теле.

"27 января, в 13:30, в аэропорту Домодедово задержан слесарь 1992 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления. Мужчина с целью хищения свободным доступом незаконно проник в квартиру, расположенную на улице Архитектора Власова, где в коридоре ударил по голове пожилую женщину, в результате чего она, ударившись о дверной проем, упала на пол. После злоумышленник открыто похитил у нее около 30 тыс. рублей и продолжил избивать. Затем против воли потерпевшей мужчина совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил и потом скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже дома", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, по данному факту возбуждено уголовное дело п. "з" и "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство из корыстных побуждений или по найму с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера"), ч. 3 ст. 162 ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище") и ч. 1 ст. 131 ("Изнасилование") УК РФ.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт задержания злоумышленника. "Подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе главка, не уточнив подробности.