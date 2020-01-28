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Полиция возбудила дело после ДТП со стрельбой на Кубани

По этому делу суд заключил под стражу двух человек

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Полицейские на Кубани возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении двоих участников ДТП со стрельбой в Тбилисском районе, по решению суда они взяты под стражу на время расследования. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

27 января сообщалось, что в Тбилисском районе произошло столкновение ГАЗ-322132 ("Газель") и ВАЗ-2110, пять человек пострадали, они госпитализированы. При этом, по предварительным данным, пассажир легковушки производил выстрелы в воздух, предположительно, из травматического пистолета.

"В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии краевого управления полиции, перед инцидентом у пассажиров "Газели" произошел конфликт с тремя молодыми людьми, после чего эти трое начали их преследовать на автомобиле ВАЗ-2110. Предположительно, молодые люди могли находиться в состоянии опьянения. "Газель" после столкновения опрокинулась и загорелась.

Теги
РоссияКраснодарский край
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