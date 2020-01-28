Суд продлил арест фигуранту дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Жоголеву

САМАРА, 28 января. /ТАСС/. Самарский районный суд продлил срок ареста фигуранту уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - гендиректору ООО "Петронефть актив" Владимиру Жоголеву. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Заседание состоялось, срок ареста продлен", - сказали в суде. В среду состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться продление ареста бывшему гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай.

Другие фигуранты дела, среди которых заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, сотрудники компании "Транснефть-дружба" Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, а также заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, находятся под домашним арестом.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину. 19 апреля белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По факту загрязнения нефти возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность"), ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), ("Кража").