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Суд подтвердил картельный сговор ростовской администрации с сетевым изданием

Нарушения обнаружили в двух конкурсах на освещение деятельности городских властей, которые проводила администрация Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 января. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону подтвердил факт сговора городской администрации с ООО "Деловое сообщество" при проведении конкурса на освещение деятельности городских властей. Об этом сообщается на сайте регионального УФАС.

"Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердив законность и обоснованность позиции Ростовского УФАС России в отношении администрации Ростова-на-Дону в лице управления информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ, вступившего в сговор с ООО "Деловое сообщество" при проведении закупки на оказание услуги по комплексному освещению деятельности администрации Ростова-на-Дону в печатных средствах массовой информации, на телевидении и в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Как установила ФРС, в двух конкурсах, которые проводила администрация Ростова, были обнаружены нарушения.

"Установлено, что сотрудники администрации предоставляли информацию и рекомендации ООО "Деловое сообщество" относительно формирования ценового предложения. Должностные лица заказчика разработали схему проведения торгов, направленную на предоставление однозначной победы ООО "Деловое сообщество" в конкурсах, что противоречит требованиям, установленным законами "О контрактной системе…" и "О защите конкуренции", - добавили в пресс-службе.

Оперативным комментарием администрации города ТАСС не располагает. 19 декабря в Ростове-на-Дону задержали начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Марию Давыдову по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски. Основой уголовного дела стали показания представителя "Делового сообщества", с которым был заключен контракт на освещение деятельности администрации города. Суд избрал Давыдовой меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 февраля.

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