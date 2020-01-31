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Взрыв на заводе в Мценске произошел при монтаже оборудования

По словам губернатора Орловской области, предприятию причинен серьезный ущерб

ОРЕЛ, 31 января. /ТАСС/. Взрыв на заводе в Мценске Орловской области произошел во время работ по монтажу оборудования. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Андрей Клычков на месте ЧП.

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"Взрыв произошел во время монтажа оборудования. Предприятие пострадало, взрыв достаточно сильный", - сказал он.

По словам губернатора, предприятие "Завод профессионального оборудования" входит в территорию опережающего развития (ТОР). "Оно еще не работало, только монтировало оборудование, но это одно из тех предприятий, которое развивало свое производство и инвестировало средства [в рамках ТОР]", - добавил Клычков.

По данным МЧС, взрыв произошел в строящемся цехе завода, пять человек погибли, еще трое пострадали. Как уточнял ТАСС представитель приемного отделения Мценской районной больницы, при взрыве пострадали трое рабочих из Турции, они госпитализированы. Еще один гражданин Турции умер в больнице.

Региональное управление СК сообщало, что взрыв мог произойти при производстве работ, возбуждено дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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