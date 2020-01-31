Замдиректора школы в Иванове задержали по подозрению в педофилии

ТАСС, 31 января. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении руководящего сотрудника одной из школ Иванова, подозреваемого в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. Об этом ТАСС в пятницу сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Ирина Котова.

Ранее источник в силовых структурах региона сказал ТАСС, что мужчина был задержан в пятницу, речь идет о заместителе директора школы.

"Следственным управлением СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста") и ч. 2. ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков педагогическим работником")", - сказала Котова.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности, отметили в СК.

В новость внесены изменения (18:59 мск) - изменен заголовок, добавлены подробности по тексту.